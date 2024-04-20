Костюк здобула вольову перемогу над третьою ракеткою світу та вийшла до півфіналу турніру в Штутгарті

Українська тенісистка Марта Костюк (№27 WTA) пробилася до півфіналу турніру WTA 500 у Штутгарті. В 1/4 фіналу вона обіграла третю ракетку світу американку Корі Гауфф.

Неймовірно напружений трисетовий матч тривав 2 години 50 хвилин і закінчився перемогою 21-річної уродженки Києва з рахунком 3:6, 6:4, 7:6.

Зазначимо, що в третьому сеті за рахунку 5:4 на свою користь Костюк не реалізувала три матчболи на подачі американки. В наступному геймі Гауфф зробила брейк, однак Марта зуміла відігратися та перевести зустріч на вирішальний тайбрейк.

На тайбрейку Костюк заробила чотири матчпойнти, повівши з рахунком 6:2. Проте американка знову змогла їх усі відіграти. Зрештою українка забрала два наступні розіграші й з восьмого матчболу таки оформила перемогу в цьому драматичному поєдинку.

Огляд матчу Костюк – Гауфф

Це була третя особиста зустріч між Костюк і Гауфф. Українці вперше вдалося здолати американку. Востаннє вони грали у чвертьфіналі Australian Open-2024 – тоді Марта програла трисетовий матч з рахунком 6:7, 7:6, 2:6.

Перемога над Гауфф стала найбільш рейтинговою в кар'єрі Костюк. Раніше її особистим рекордом була звитяга над п'ятою ракеткою світу американкою Джессікою Пегулою у півфіналі турніру в Сан-Дієго на початку березня 2024 року.

Для Костюк це шоста в кар'єрі перемога над тенісисткою з топ-10 світового рейтингу і третя – цього року. У другому колі змагань у Штутгарті українка здобула надскладну перемогу над сьомою ракеткою світу китаянкою Чжен Ціньвень.

Костюк втретє поспіль пройшла до чвертьфіналу на турнірах WTA. Перед цим вона дійшла до півфіналу в Індіан-Веллсі (WTA 1000) та до фіналу в Сан-Дієго (WTA 500).

У півфіналі Марта зіграє проти восьмої ракетки планети чешки Маркети Вондроушової, яка є чинною чемпіонкою Wimbledon. За іншу путівку до фіналу позмагаються лідерка світового рейтингу полька Іга Швьонтек і представниця Казахстану Олена Рибакіна (№4 WTA).

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