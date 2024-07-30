Костюк здобула вольову перемогу над восьмою ракеткою світу та пройшла до чвертьфіналу Олімпіади-2024

Марта продовжує боротися за медалі на ОІ-2024 в одиночному та парному розрядах.

Українська тенісистка Марта Костюк вийшла до 1/4 фіналу одиночного розряду Олімпійських ігор-2024 в Парижі.

У матчі третього кола 22-річна українка обіграла восьму ракетку світу Марію Саккарі з Греції. Поєдинок тривав 2 години 49 хвилин і завершився вольовою перемогою українки з рахунком 4:6, 7:6, 6:4.

Для Марти це дебютна Олімпіада в кар'єрі. На старті змагань вона перемогла новозеландку Лулу Сан, а потім у другому колі обіграла француженку Клару Бюрель.

Костюк – єдина українська тенісистка, яка пробилася до чвертьфіналу одиночного розряду Олімпіади-2024. Раніше змагання залишила Еліна Світоліна, яка в 1/8 фіналу поступилася чинній чемпіонці Wimbledon чешці Барборі Крейчиковій.

У чвертьфіналі Костюк зустрінеться з тринадцятою сіяною хорваткою Донною Векич, яка в 1/8 фіналу вибила другу ракетку світу американку Корі Гауфф.

Нагадаємо, українські тенісистки також продовжують боротьбу за медалі парного турніру Олімпіади-2024. До другого кола пробився дует Марта Костюк / Даяна Ястремська, а також тандем Людмила та Надія Кіченок.

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