Костюк здобула впевнену перемогу та вийшла до чвертьфіналу престижного турніру в Досі

Марта за два сети розбіралася з полькою Магдою Лінетт.

Перша ракетка України Марта Костюк (№21 WTA) вийшла до чвертьфіналу турніру WTA 1000 в Досі (Катар).

У третьому колі змагань 22-річна уродженка Києва впевнено обіграла польку Магду Лінетт (№36 WTA). Матч тривав 1 годину 41 хвилині в завершився з рахунком 6:4, 6:2.

За проведений на корті час Марта три рази подала навиліт, зробила 6 подвійних помилок і реалізувала 6 з 16 брейкпойнтів.

Це була друга очна зустріч тенісисток. Уперше Костюк перемогла Лінетт у вересні 2023 року на турнірі в американському Сан-Дієго.

Додамо, що Костюк стартувала на змаганнях у Досі перемогою над Зейнеп Сонмез з Туреччини (6:3, 6:3), після чого в другому раунді сенсаційно обіграла третю ракетку світу американку Корі Гауфф (6:2, 7:5).

У чвертьфіналі Костюк зіграє проти переможниці матчу між американкою Амандою Анісімовою (№41 WTA) та канадкою Лейлою Фернандес (№27 WTA).

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