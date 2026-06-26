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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
38
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2 хв

Кот-д'Івуар обіграв Кюрасао та вийшов до плейоф ЧС-2026

Івуарійці посіли друге місце у групі E.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кюрасао — Кот-д'Івуар

Кюрасао — Кот-д'Івуар / © Associated Press

Збірна Кот-д'Івуару обіграла команду Кюрасао в матчі заключного третього туру групи E чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Lincoln Financial Field" в американському місті Філадельфія завершився з рахунком 0:2.

Івуарійці відкрили рахунок уже на 7-й хвилині, коли Ніколя Пепе замкнув простріл Яна Діоманде.

Кюрасао — Кот-д'Івуар / © Associated Press

Кюрасао — Кот-д'Івуар / © Associated Press

Кюрасао — Кот-д'Івуар / © Associated Press

Кюрасао — Кот-д'Івуар / © Associated Press

У другому таймі Кот-д'Івуар збільшив свою перевагу в рахунку — на 64-й хвилині Пепе оформив дубль, закрутивши м'яч у дальній кут після розрізної передачі до правого флангу штрафного майданчика, яку зробив Ібрагім Сангаре.

Кюрасао — Кот-д'Івуар / © Associated Press

Кюрасао — Кот-д'Івуар / © Associated Press

  • В іншому матчі третього туру цього квартету збірна Еквадору сенсаційно перемогла команду Німеччини з рахунком 2:1.

  • Таким чином, Німеччина (6 очок) стала переможцем групи E — Бундестім ще за підсумками другого туру забезпечила собі участь у плейоф. Кот-д'Івуар (6 балів) вийшов до 1/16 фіналу з другого місця.

  • Еквадор (4 пункти) потрапив до плейоф з третьої сходинки. Для Кюрасао (1 очко) Мундіаль завершено.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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Дата публікації
Кількість переглядів
38
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