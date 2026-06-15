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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
2 хв

Кот-д'Івуар вирвав перемогу над Еквадором у першому турі ЧС-2026

Єдиний гол івуарійці забили наприкінці напруженого поєдинку.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Кот-д'Івуар — Еквадор

Кот-д'Івуар — Еквадор / © Associated Press

Збірна Кот-д'Івуару обіграла команду Еквадору в матчі першого туру групи E чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд" в американському місті Філадельфія завершився з рахунком 1:0.

У першому таймі еквадорці переважали суперника, але реалізувати свої моменти не зуміли. Івуарійців від пропущених голів двічі врятувала поперечина — після ударів, які завдавали Джон Єбоа та Алан Мінда.

Одразу після перерви південноамериканці мали ще один чудовий шанс відкривати рахунок, але удар Еннера Валенсії з гострого кута прийшовся у стійку.

Невдовзі вже Кот-д'Івуар міг забити, але Ельє Ваї влучив у поперечину, замикаючи простріл з правого флангу.

Тож у цьому матчі було чотири влучання у каркас воріт. А ось єдиний гол івуарійці забили наприкінці протистояння — на 90-й хвилині вінгер "Манчестер Юнайтед" Амад Діалло розстріляв дальній кут після передачі Вільфріда Сінго.

Кот-д'Івуар — Еквадор / © Associated Press

Кот-д'Івуар — Еквадор / © Associated Press

Кот-д'Івуар — Еквадор / © Associated Press

Кот-д'Івуар — Еквадор / © Associated Press

  • В іншому матчі стартового туру групи E збірна Німеччини влаштувала безжальне побиття дебютанту Мундіалів — команді Кюрасао (7:1).

  • У другому турі Кот-д'Івуар 20 червня зіграє з Німеччиною, а Еквадор 21 червня позмагається з Кюрасао.

ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.

Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.

До вашої уваги розклад і результати всіх матчів ЧС-2026 з футболу.

Також на нашому сайті можна переглянути турнірні таблиці в усіх групах ЧС-2026 з футболу.

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