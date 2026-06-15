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Кот-д'Івуар вирвав перемогу над Еквадором у першому турі ЧС-2026
Єдиний гол івуарійці забили наприкінці напруженого поєдинку.
Збірна Кот-д'Івуару обіграла команду Еквадору в матчі першого туру групи E чемпіонату світу-2026 з футболу. Поєдинок на стадіоні "Лінкольн Файненшел Філд" в американському місті Філадельфія завершився з рахунком 1:0.
У першому таймі еквадорці переважали суперника, але реалізувати свої моменти не зуміли. Івуарійців від пропущених голів двічі врятувала поперечина — після ударів, які завдавали Джон Єбоа та Алан Мінда.
Одразу після перерви південноамериканці мали ще один чудовий шанс відкривати рахунок, але удар Еннера Валенсії з гострого кута прийшовся у стійку.
Невдовзі вже Кот-д'Івуар міг забити, але Ельє Ваї влучив у поперечину, замикаючи простріл з правого флангу.
Тож у цьому матчі було чотири влучання у каркас воріт. А ось єдиний гол івуарійці забили наприкінці протистояння — на 90-й хвилині вінгер "Манчестер Юнайтед" Амад Діалло розстріляв дальній кут після передачі Вільфріда Сінго.
В іншому матчі стартового туру групи E збірна Німеччини влаштувала безжальне побиття дебютанту Мундіалів — команді Кюрасао (7:1).
У другому турі Кот-д'Івуар 20 червня зіграє з Німеччиною, а Еквадор 21 червня позмагається з Кюрасао.
ЧС-2026 триватиме від 11 червня до 19 липня у трьох країнах — США, Мексиці та Канаді. Це перший Мундіаль, у якому беруть участь 48 збірних — найбільша кількість в історії турніру. Від 1998 до 2022 року на чемпіонатах світу використовувався формат із 32 командами.
Усі учасники ЧС-2026 поділені на 12 груп, у кожній — по чотири збірні. По дві найкращі команди з кожного квартету та вісім володарів третіх місць вийдуть до 1/16 фіналу. Далі відбудеться плейоф у форматі одноматчевих протистоянь на вибування.
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