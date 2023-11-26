Коваленко забив у другому матчі поспіль за "Емполі" в чемпіонаті Італії: відео гола українця

Віктор зрівняв рахунок у грі проти "Сассуоло", але його клуб не зумів втримати нічию.

Український півзахисник "Емполі" Віктор Коваленко відзначився голом в матчі 13-го туру Серії А проти "Сассуоло".

27-річний українець розпочав поєдинок на лавці для запасних і вийшов на поле на 70-й хвилині зустрічі за рахунку 2:3 на користь суперника.

На 86-й хвилині Коваленко успішно зіграв на добиванні та з меж штрафного майданчика ударом в один дотик відправив м'яч до сітки воріт "Сассуоло".

Зазначимо, що Віктор забив у другому матчі Серії А поспіль. Минулого туру красень-гол Коваленка приніс "Емполі" сенсаційну перемогу над "Наполі".

На жаль, цього разу забитий м'яч українського футболіста не допоміг "синім" зачепитися за очки. У компенсований час Доменіко Берарді вирвав для "чорно-зелених" перемогу – 3:4.

Відео гола Коваленка та огляд матчу "Емполі" – "Сассуоло"

Наразі "Емполі" з 10 очками перебуває в зоні вильоту, на 18-му місці турнірної таблиці Серії А. "Сассуоло" (15 балів) посідає 13-ту позицію.

У наступному турі італійського чемпіонату команда Коваленка 2 грудня на виїзді зіграє проти "Дженоа" іншого українця Руслана Малиновського. Днем пізніше "Сассуоло" прийматиме "Рому".

Раніше повідомлялося, що Малиновський забив дебютний гол за "Дженоа" в матчі 13-го туру Серії А проти "Фрозіноне". Український хавбек відзначився шикарним дальнім ударом у "дев'ятку".

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