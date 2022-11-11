Коваленко зворушливо відреагував на звільнення рідного Херсона: "Дякуємо ЗСУ"

Півзахисник італійської "Спеції" та збірної України Віктор Коваленко відреагував на звільнення свого рідного міста Херсон від окупантів.

Про це він написав на своїй сторінці в Instagram.

Футболіст опублікував фото українського прапора над Херсонською ОДА.

"11.11.2022. Все на своєму місці. Дякуємо ЗСУ! Слава Україні!" – написав Коваленко.

Звільнення Херсона

У п'ятницю, 11 листопада, Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що Херсон повернувся під контроль України. Збройні сили уже заходять до українського міста.

Місцевий журналіст Костянтин Риженко попередив, що в місті залишилося багато російських ДРГ, які наробили багато схронів і позаймали багато квартир. Він вважає, що вони можуть скоювати теракти.

Тим часом у Мережі запустили зворушливий флешмоб на підтримку деокупованого міста. Телеграм-канали Верховної Ради, Дії, ДСНС, ТСН, Укрзалізниці трохи змінили свої логотипи. А "Укрпошта" заявила про випуск нової поштової марки "Херсон - це Україна!".

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