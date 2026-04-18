"Ковентрі" під керівництвом Лемпарда повернувся до АПЛ після 25-річної паузи

Востаннє "Ковентрі" виступав в елітному дивізіоні чемпіонату Англії у сезоні-2000/01.

Максим Приходько
"Ковентрі" / x.com/Coventry_City

"Ковентрі" достроково оформив вихід до англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) на сезон-2026/27.

У матчі 43-го туру Чемпіоншипу команда Френка Лемпарда на виїзді зіграла внічию з "Блекберном" (1:1), після чого забезпечила собі фініш у топ-2 за підсумками сезону.

Востаннє "Ковентрі" виступав в елітному дивізіоні чемпіонату Англії у сезоні-2000/01. Тоді команда посіла 19-те місце і вилетіла до Чемпіоншипу.

Зазначимо, що ще в сезоні-2019/20 "Ковентрі" грав у Лізі 1 — третьому за силою англійському дивізіоні.

Додамо, що Лемпард очолив "Ковентрі" у листопаді 2024 року. До цього він працював з "Челсі", "Евертоном" і "Дербі".

Головним претендентом на другу пряму путівку до АПЛ на наступний сезон є "Іпсвіч", який випереджає свого найближчого переслідувача "Міллуолл" на два очки, маючи матч у запасі.

