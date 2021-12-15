"Ковток свіжого повітря": як Шевченко відреагував на першу для себе перемогу в "Дженоа"

"Ковток свіжого повітря": як Шевченко відреагував на першу для себе перемогу в "Дженоа"

Цей тріумф дозволив далі пробитися в Кубку Італії.

Головний тренер італійської " Дженоа " Андрій Шевченко прокоментував результат 1/16 фіналу Кубка Італії проти "Салернітани".

Зазначимо, що ця гра завершилася з рахунком 1:0 на користь підопічних українця. Цей тріумф став першим для Шевченка на чолі генуезців від моменту його призначення.

Слова українського керманича "грифонів" цитує Calciomercato.

"Полегшення? Так. Можливо, це трохи перебільшено, але це, безумовно, ковток свіжого повітря, який нам знадобився, щоб повернути впевненість. Я вважаю, що це була заслужена перемога, за винятком провалу в центральній частині матчу, думаю, хлопці повели себе добре завдяки позитивному підходу.

Я знав, що зіткнуся з деякими труднощами, але потихеньку ми намагаємося працювати, щоб із ними впоратися. Зараз у нас є дві дуже важливі гри ліги (проти "Лаціо" та "Аталанти", прим.), але ми постараємося зробити все можливе, перш ніж розпочнеться трансферне вікно. Ми вже деякий час працюємо над визначенням необхідного підсилення. Але поки що ми задоволені цим 1-0 проти "Салернітани", зазначив Шевченко.

У 1/8 фіналу "Дженоа" зустрінеться з "Міланом";

Вже 17-го грудня "грифони" в рамках 18 туру Серія А поміряються силами на виїзді з римським "Лаціо".

Додамо, що на чолі "Дженоа" Шевченко наразі провів шість поєдинків - одна перемога, одна нічия та чотири поразки.