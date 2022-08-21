"Козацькому роду нема переводу": воїни ЗСУ зробили подарунок Усику після реваншу із Джошуа (відео)

Українські військові передали чемпіону світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександру Усику прапор України з побажаннями.

У суботу, 20 серпня, чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик переміг британця Ентоні Джошуа у реванші та захистив титули.

УСИК - ДЖОШУА: НАЙКРАЩІ МОМЕНТИ БОЮ (ВІДЕО)

На пресконференції українського боксера після поєдинку трапився дуже зворушливий момент. Українські військові, які завдяки Усику та його команді змогли побачити поєдинок наживо, передали Олександру подарунок - прапор України з побажаннями воїнів ЗСУ.

"Сашко, мені пощастило, на відміну від наших солдатів, наших бійців, які в Сєвєродонецьку та Лисичанську. Вони передали тобі теплі побажання і перемоги. Ти в рингу, а вони на фронті. Спасибі, Слава Україні і все буде Україна. Це від 205-го батальйону. Козацькому роду нема переводу. Слава Україні!", - звернулися до Усика із зали.

Боксер подякував за цей презент, відповівши "Героям Слава". А потім повісив подарований стяг перед собою та продовжив відповідати на запитання журналістів.

Додамо, що ще один прапор України з підписами наших захисників висів у роздягальні Усика перед реваншем.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Читайте також:

"Українці не здаються, вони йтимуть до кінця": Шевченко, брати Клички та інші зірки спорту - про тріумф Усика над Джошуа

"Кидався на когось із моєї команди": Усик прокоментував емоційну реакцію Джошуа після поразки

"В Україні була громадянська війна": Джошуа зробив кричущу заяву після поразки від Усика