"Кожен день наближає нас до перемоги": "Динамо" підтримало захисників України потужним відеороликом

"Кожен день наближає нас до перемоги": "Динамо" підтримало захисників України потужним відеороликом

Столичний клуб надихає українських воїнів на знищення російських загарбників.

Київське "Динамо" продовжує активно підтримувати українців, які відважно боронять нашу батьківщину від російських окупантів.

Пресслужба "біло-синіх" виклала в Мережу яскравий відеоролик на підтримку Збройних Сил України та всіх тих, хто допомагає їм у боротьбі з агресором.

“Місяць героїчної боротьби країни за свою волю та майбутнє сповнює залізною впевненістю у перемозі над рашистською ордою. Ми будемо наближати їх щосили: найперше - наші воїни – за активної допомоги усіх свідомих українців. Перемога - це наша спільна справа і відповідальність. І тоді, одного дня, ми знову зустрінемось на стадіоні, щоб отримати радість від футболу", - йдеться в описі до відео.

Раніше повідомлялося, що гравці та тренерський штаб "Динамо" відвідали поранених українських військових.

Додамо, що допомагає ЗСУ не лише столичний клуб. Донецький "Шахтар" передав гуманітарну допомогу українській армії. "Гірники" передали нашим воїнам теплий одяг на загальну суму понад 1 мільйон гривень.

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