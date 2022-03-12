"Кожен українець на своєму місці показує світу нашу силу": Зеленський розповів про успіхи паралімпійців

Президент зазначив, що Паралімпіада завершиться за дві доби. Сказати те саме про війну поки нереалістично.
На зимовій Паралімпіаді українці завоювали вже 25 медалей і посідають друге місце у загальному заліку, поступаючись тільки господарям змагань — Китаю.
Про це розповів президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні.
"Зараз приємні новини та перемоги України для всіх нас — і вони на вагу золота. Або срібла й бронзи. І все це для України успішно виборюють наші паралімпійці в Пекіні", — зазначив глава держави.
За словами президента, сьогодні кожен громадянин України на своєму місці показує світові, хто такі українці і яку мають силу — зі зброєю в руках на полі битви чи зі спортивною рушницею на біатлонній трасі.
"Паралімпіада завершиться за дві доби. Я дуже хотів би сказати те саме й про війну – що вона завершиться за дві доби. Це, на жаль, поки нереалістично. Але це точно буде. І перемога для України, і мир для України — досяжні. І вони для нас будуть дорожчими за будь що – за золото, срібло й бронзу всього світу. Ну а поки що...Стоїмо! Тримаємось! Переможемо! Слава Україні!", — підсумував глава держави.
Раніше Володимир Зеленський розповів, що кількість убитих російських військових на території України вже перевищує 12 тисяч осіб.
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