"Кожен українець, включаючи мене з братом - мішені": Володимир Кличко попросив закрити небо над Україною

"Кожен українець, включаючи мене з братом - мішені": Володимир Кличко попросив закрити небо над Україною

Легендарний боксер розраховує, що світ допоможе нашій країні здолати агресора.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко закликав світ всіляко допомагати Україні в боротьбі з російськими окупантами. Зокрема, український спортсмен попросив НАТО закрити небо над Україною.

"Кожен українець, включаючи мене з братом - мішені. І це вже втілено, на жаль, вбито дітей, жінок, мирних людей. Кожна особа - ціль. Ми всі мішені. Тому що ми обрали шлях стати частиною ЄС, Європи та демократичних цінностей. Якщо ви думаєте інакше, ви все одно є мішенню.

Закрити небо - дуже важливе рішення. Будь-яка дія, спрямована на мир, захист - повинна бути вчинена. І рахунок йде не на дні, а на години, навіть хвилини. На всіх фронтах - військових, гуманітарних, медичних - потрібна будь-яка допомога для збереження життя людей. Потрібно зупинити безглузді вбивства українців. Зараз дуже важливо робити все для цього разом.

Також хотів би виразити велику вдячність за підтримку. Ви (британці - прим.) одними з перших надіслали нам допомогу. Будь ласка, продовжуйте підтримувати нас усіма можливими способами та поширюйте інформацію всьому світу.

Ми повинні зупинити війну, Путіна. Ми хочемо бачити Україну великою державою, якою ми і є. Я дуже пишаюся нами, українцями, нашою рішучістю в боротьбі за свободу. Я пишаюся бути українцем", - сказав Кличко в інтерв'ю BBC.

Раніше повідомлялося, що Володимир Кличко зажадав відсторонити російського боксера від чемпіонського поєдинку.

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