"Кожна історія має кінець": зірковий голкіпер завершив кар'єру у збірній після скандалу на ЧС-2022

Голкіпер "Інтера" та збірної Камеруну Андре Онана завершив кар’єру у національній команді.

Про це він заявив на своїй сторінці в Twitter.

"Кожна історія, якою б прекрасною вона не була, має кінець. І моя історія зі збірною Камеруну добігла кінця. Гравці приходять і йдуть, імена швидкоплинні, але Камерун важливіший за будь-яку людину або футболіста. Камерун – вічний, як і моя любов до національної команди та до наших уболівальників, які підтримували нас, яким би важким не був момент. Мої почуття ніколи не зміняться. Моє камерунське серце битиметься, де б я не був. Я завжди боротимуся за те, щоб прославляти Камерун", – написав він.

Тепер футболіст підтримуватиме збірну лише як фанат.

На ЧС-2022 він зіграв лише один матч – поєдинок першого туру проти Швейцарії ( 0:1 ).

). Після цього у футболіста виник конфлікт з головним тренером команди Рігобером Сонгом. Через це 26-річний футболіст достроково покинув розташування національної збірної.

з головним тренером команди Рігобером Сонгом. Через це 26-річний футболіст достроково покинув розташування національної збірної. Онана грав за національну команду Камеруну від 2016 року. На його рахунку 34 зіграні матчі.

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