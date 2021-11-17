"Кожному по тисячі - обов'язково": реакція соцмереж на вихід збірної України до плейоф відбору на ЧС-2022

Уболівальники "синьо-жовтих" були у захваті від результату.
У вівторок, 16 листопада, збірна України в рамках 10-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 здолала на виїзді Боснію та Герцеговину з рахунком 2:0.
Як наслідок, цей результат дозволив "синьо-жовтим" посісти друге місце в групі та зіграти в плеоф відбору за право виступити на Мундіалі.
Так, вже після гри вболівальники української команди почали вітати колектив Олександра Петракова з цим результатом. До вашої уваги реакція соцмереж деяких уболівальників, які просто божеволіли від перемоги збірної України.
Україна-Боснія-Герцоговина 2-0⚽Нарешті наші перемогли.— Віктор (@BjHxCz3udYhKiOD) November 16, 2021
Хороший день для збірної! Молодці! Нехай це буде тільки початком! Удачі нам в плей-офф! #Україна— Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) November 16, 2021
ТААААААК— Брюс Всемогутній (@BruceWillisUA) November 16, 2021
ПЕРЕМОГА !!! 0:2 !!!
МИ ВИХОДИМО ДО ПЛЕЙ-ОФФ !!!!
Я ВІРИВ У ЦЕ ✊
БРАВО, УКРАЇНО
ЗАМІНИЛИ СПРАЦЮВАЛИ.
УСІ МОЛОДЦІ !
І МЕРСІ, ФРАНЦІЄ
НАШИ ФАНИ - НЕЙМОВІРНО-БОЖЕВІЛЬНІ !#Боснія #Україна #Bosnia #Ukraine #WCQ2022 pic.twitter.com/rycSDIb6YJ
Все, лунає фінальний свисток 0:2!⚽️— Олег Леусенко (@leusenko1) November 16, 2021
Україна в гостях перемогла✌️ Боснію і Герцеговину і з другої сходинки в таблиці розпочне важливіші матчі за вихід у фінальну стадію Чемпіонату світу.
Дякуємо, хлопці! Ми в вас вірили, як і тренеру О. Петракову!
Перемог в наступних іграх!
Україна виходить до плей-офф ЧС-2022!— vasul (@vasulpankiv342) November 16, 2021
Наші козаки на виїзді здолали Боснію та Герцеговину. Чекаємо на жеребкування стикових матчів!
Шведи нині моляться, щоб їм у плей-оф не випала Україна— Дев'ять? (@ololoshechky) November 16, 2021
Зазначимо, що цей жарт пов'язаний з нещодавньою заявою президента України Володимира Зеленського про те, що кожен українець, який вакцинувався від COVID-19, отримає тисячу гривень.
Давно так не нервувався. Далі буде ще важче. Але це вже буде інша історія;)— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) November 16, 2021
- У паралельному матчі Франція, яка раніше забезпечила собі перше місце в групі та пряму путівку на ЧС-2022, на виїзді обіграла Фінляндію (2:0). Саме цей результат допоміг українській збірній (12 очок) посунути "суомі" (11 балів) з другої сходинки в групі D.
- Згідно з регламентом, переможці груп напряму вийшли до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посіли другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
- Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада в Цюріху.
Раніше розповідалося про те, з ким може зіграти збірна України у плейоф відбору до ЧС-2022.