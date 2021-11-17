Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Кожному по тисячі - обов'язково": реакція соцмереж на вихід збірної України до плейоф відбору на ЧС-2022

"Кожному по тисячі - обов'язково": реакція соцмереж на вихід збірної України до плейоф відбору на ЧС-2022

Associated Press

Уболівальники "синьо-жовтих" були у захваті від результату.

У вівторок, 16 листопада, збірна України в рамках 10-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 здолала на виїзді Боснію та Герцеговину з рахунком 2:0.

Як наслідок, цей результат дозволив "синьо-жовтим" посісти друге місце в групі та зіграти в плеоф відбору за право виступити на Мундіалі.

Так, вже після гри вболівальники української команди почали вітати колектив Олександра Петракова з цим результатом. До вашої уваги реакція соцмереж деяких уболівальників, які просто божеволіли від перемоги збірної України.

Зазначимо, що цей жарт пов'язаний з нещодавньою заявою президента України Володимира Зеленського про те, що кожен українець, який вакцинувався від COVID-19, отримає тисячу гривень.

  • У паралельному матчі Франція, яка раніше забезпечила собі перше місце в групі та пряму путівку на ЧС-2022, на виїзді обіграла Фінляндію (2:0). Саме цей результат допоміг українській збірній (12 очок) посунути "суомі" (11 балів) з другої сходинки в групі D.
  • Згідно з регламентом, переможці груп напряму вийшли до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посіли другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.
  • Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада в Цюріху.

Раніше розповідалося про те, з ким може зіграти збірна України у плейоф відбору до ЧС-2022.

Наступна публікація