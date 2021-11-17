"Кожному по тисячі - обов'язково": реакція соцмереж на вихід збірної України до плейоф відбору на ЧС-2022

"Кожному по тисячі - обов'язково": реакція соцмереж на вихід збірної України до плейоф відбору на ЧС-2022

Уболівальники "синьо-жовтих" були у захваті від результату.

У вівторок, 16 листопада , збірна України в рамках 10-го туру кваліфікації до Чемпіонату світу-2022 здолала на виїзді Боснію та Герцеговину з рахунком 2:0.

Як наслідок, цей результат дозволив "синьо-жовтим" посісти друге місце в групі та зіграти в плеоф відбору за право виступити на Мундіалі.

Так, вже після гри вболівальники української команди почали вітати колектив Олександра Петракова з цим результатом. До вашої уваги реакція соцмереж деяких уболівальників, які просто божеволіли від перемоги збірної України.

Україна-Боснія-Герцоговина 2-0⚽Нарешті наші перемогли. — Віктор (@BjHxCz3udYhKiOD) November 16, 2021

Хороший день для збірної! Молодці! Нехай це буде тільки початком! Удачі нам в плей-офф! #Україна — Sviatoslav Vakarchuk (@s_vakarchuk) November 16, 2021

Все, лунає фінальний свисток 0:2!⚽️

Україна в гостях перемогла✌️ Боснію і Герцеговину і з другої сходинки в таблиці розпочне важливіші матчі за вихід у фінальну стадію Чемпіонату світу.

Дякуємо, хлопці! Ми в вас вірили, як і тренеру О. Петракову!

Перемог в наступних іграх! — Олег Леусенко (@leusenko1) November 16, 2021

Україна виходить до плей-офф ЧС-2022!



Наші козаки на виїзді здолали Боснію та Герцеговину. Чекаємо на жеребкування стикових матчів! — vasul (@vasulpankiv342) November 16, 2021

Шведи нині моляться, щоб їм у плей-оф не випала Україна — Дев'ять? (@ololoshechky) November 16, 2021

Зазначимо, що цей жарт пов'язаний з нещодавньою заявою президента України Володимира Зеленського про те, що кожен українець, який вакцинувався від COVID-19, отримає тисячу гривень.

Давно так не нервувався. Далі буде ще важче. Але це вже буде інша історія;) — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) November 16, 2021

У паралельному матчі Франція, яка раніше забезпечила собі перше місце в групі та пряму путівку на ЧС-2022, на виїзді обіграла Фінляндію (2:0) . Саме цей результат допоміг українській збірній (12 очок) посунути "суомі" (11 балів) з другої сходинки в групі D.

. Саме цей результат допоміг українській збірній (12 очок) посунути "суомі" (11 балів) з другої сходинки в групі D. Згідно з регламентом, переможці груп напряму вийшли до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посіли другі місця, та дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі потрапляння на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Стикові матчі будуть зіграні 24 і 29 березня 2022 року. Жеребкування стикових матчів відбудеться 26 листопада в Цюріху.

Раніше розповідалося про те, з ким може зіграти збірна України у плейоф відбору до ЧС-2022.

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