Козловський: В українському футболі утворилося ОЗУ під назвою УАФ

Власник львівського руху Григорій Козловський розкритикував діяльність керівників Української асоціації футболу, повідомляє sportarena.

«Сьогодні в українському футболі утворилося ОЗУ під назвою УАФ. Керує цим ОЗУ УАФ Павелко – пахан українського футболу. Про це я завжди говорив. Права та ліва рука Павелко: Плієв – його колишній охоронець та Костюченко. Ці три особи керують зараз футболом? Вони жодного відношення до футболу не мають. Ці люди паразитують на футболі. Вважаю, що про це треба говорити. Мені не байдуже, що буде завтра з українським футболом. Таких Павелок, Плієвих та Костюченків ще може бути дуже багато, треба зробити все, щоб вони не з’являлися в українському футболі», - сказав він.

Козловський додав: «Риба гниє з голови. Наша голова вже давно відлетіла з цієї риби і треба думати про те, що робити з усім, що залишилося. Багато президентів вкладають великі гроші в український футбол, гроші, які важко заробляють у бізнесі. Ці люди могли витрачати свої гроші на відпочинок та свої сім’ї. Також вони допомагають українській армії, я особисто з ними спілкувався, робили спільні акції. І ці люди зараз не отримують допомоги від УАФ, не одержують жодного задоволення від роботи в українському футболі. Вони виявились заручниками, коли нічого не можуть сказати».

«У ОЗУ УАФ є каральні органи – КДК. Вони можуть дати довічну дискваліфікацію. Подібна ситуація була зі мною, я був змушений піти з посади президента футбольного клубу. Мене постійно шантажували. Я в труні бачив їхню довічну дискваліфікацію. Я більше не мовчатиму. Говоритиму про кожен епізод, про кожне вбивство, яке організовує Павелко, Костюченко та ця банда. Говоритиму публічно, мені як уболівальнику ніхто не зможе заборонити дивитися футбол. Під ними горітиме земля, я обіцяю», - каже Козловський.

Нагадаємо, що матч львів’ян у чемпіонаті України проти Дніпра-1 (2:3) завершився скандалом. Команда Леоніда Кучука догравала матч вдев’ятьох.

Після завершення гри на полі відбулася масова бійка за участю гравців, персоналу та функціонерів обох клубів, включаючи спортивного директора Дніпра-1 Євгенія Красникова і генерального директора Руху Ігоря Дедишина.

Головний тренер Руху Леонід Кучук на післяматчевій пресконференції емоційно висловився про невисокий рівень арбітражу і натякнув на заангажованість арбітрів.