Краще б вимкнули світло: як українці реагують на розгром збірної від Румунії

ТСН.ua зібрав найкращі меми, жарти і в'їдливі коментарі про цей матч.
Збірна Україна з футболу розгромно програла свій перший матч на Євро-2024. Синьо-жовті поступилися Румунії з рахунком 0:3.
Українські користувачі соцмереж бурхливо відреагували на такий провал наших гравців, адже збірну України називали фаворитом матчу.
ТСН.ua зібрав найкращі меми, жарти і в'їдливі коментарі про цей матч.
Українці жартують, що краще б вже вимкнули світло, ніж дивитися на таку ганьбу.
Чимало жартів стосувалися перерваної трансляції матчу на медіасервісі Megogo.
трансляція мегого бі лайк: pic.twitter.com/Sayop32yW3— aнdрій бджоляр (@pan_nikhto) June 17, 2024
Українці, які дивляться трансляцію на суспільному— телефон жабка самсунг рожевий (@Irin_Iri_n) June 17, 2024
Vs
Українці на мегого pic.twitter.com/sVde25YTGd
У самій компанії пояснили, що це було пов’язано з погодними умовами, через що стався збій.
А тим часом у Мережі вже жартують, що поразка від Румунії - це російська ІПСО.
Гра Україна - Румунія це - ІПСО— Anton Tkachenko (@fragique) June 17, 2024
Не ведіться на іпсо щодо рахунку матчу Україна - Румунія, яке почали вкидувати деякі сумнівні сайти, почекайте зведень від генштабу. Довіряйте лише перевіреній інформації.— Бандера та MUGA (@GeraltNBF) June 17, 2024
Не оминули українці і тему мобілізації.
Нагадаємо, що збірна України встановила антирекорд у матчі з Румунією на Євро-2024.
Читайте також:
- Ребров прокоментував нищівне фіаско збірної України в матчі з Румунією на Євро-2024
- "Дуже соромно": Зінченко висловився про розгромну поразку України від Румунії на старті Євро-2024
- Євро-2024 з футболу: групи і турнірні таблиці