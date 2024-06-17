Краще б вимкнули світло: як українці реагують на розгром збірної від Румунії

ТСН.ua зібрав найкращі меми, жарти і в'їдливі коментарі про цей матч.

Збірна Україна з футболу розгромно програла свій перший матч на Євро-2024. Синьо-жовті поступилися Румунії з рахунком 0:3.

Українські користувачі соцмереж бурхливо відреагували на такий провал наших гравців, адже збірну України називали фаворитом матчу.

ТСН.ua зібрав найкращі меми, жарти і в'їдливі коментарі про цей матч.

Українці жартують, що краще б вже вимкнули світло, ніж дивитися на таку ганьбу.

Чимало жартів стосувалися перерваної трансляції матчу на медіасервісі Megogo.

трансляція мегого бі лайк: pic.twitter.com/Sayop32yW3 — aнdрій бджоляр (@pan_nikhto) June 17, 2024

Українці, які дивляться трансляцію на суспільному



Vs



Українці на мегого pic.twitter.com/sVde25YTGd — телефон жабка самсунг рожевий (@Irin_Iri_n) June 17, 2024

У самій компанії пояснили, що це було пов’язано з погодними умовами, через що стався збій.

А тим часом у Мережі вже жартують, що поразка від Румунії - це російська ІПСО.

Гра Україна - Румунія це - ІПСО — Anton Tkachenko (@fragique) June 17, 2024

Не ведіться на іпсо щодо рахунку матчу Україна - Румунія, яке почали вкидувати деякі сумнівні сайти, почекайте зведень від генштабу. Довіряйте лише перевіреній інформації. — Бандера та MUGA (@GeraltNBF) June 17, 2024

Не оминули українці і тему мобілізації.

Фото: Фото з соціальних мереж

Нагадаємо, що збірна України встановила антирекорд у матчі з Румунією на Євро-2024.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.