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Краще б вимкнули світло: як українці реагують на розгром збірної від Румунії

Краще б вимкнули світло: як українці реагують на розгром збірної від Румунії

Голкіпер збірної України Андрій Лунін стрибає за м'ячем під час матчу з Румунією / Фото: Associated Press

ТСН.ua зібрав найкращі меми, жарти і в'їдливі коментарі про цей матч.

Збірна Україна з футболу розгромно програла свій перший матч на Євро-2024. Синьо-жовті поступилися Румунії з рахунком 0:3.

Українські користувачі соцмереж бурхливо відреагували на такий провал наших гравців, адже збірну України називали фаворитом матчу.

ТСН.ua зібрав найкращі меми, жарти і в'їдливі коментарі про цей матч.

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Українці жартують, що краще б вже вимкнули світло, ніж дивитися на таку ганьбу.

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Чимало жартів стосувалися перерваної трансляції матчу на медіасервісі Megogo. 

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У самій компанії пояснили, що це було пов’язано з погодними умовами, через що стався збій.

А тим часом у Мережі вже жартують, що поразка від Румунії - це російська ІПСО.

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Не оминули українці і тему мобілізації.

© Фото з соціальних мереж
Фото: Фото з соціальних мереж
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Нагадаємо, що збірна України встановила антирекорд у матчі з Румунією на Євро-2024.

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