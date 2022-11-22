"Краще гнатимуся за боєм з Джошуа": жертва Ф'юрі не вважає Усика серйозним опонентом

Колишній "тимчасовий" чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Ділліан Вайт висловився про українського володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександра Усика. Він не вважає його серйозним опонентом.

Про це боксер заявив у інтерв'ю DAZN Boxing.

"Я хочу побачити, як мої співвітчизники досягають успіхів. Пояси поїхали до України. Усик – чудовий боксер, але у нього все погано з погляду особистості. Погано, адже насправді він не продає бої. Тепер йому сильно респектують, оскільки він побив Джошуа, але навіть незважаючи на поразки, формально Ентоні все одно більша шишка, ніж Усик. Так що якщо в цьому буде сенс, то я краще гнатимуся за боєм з ним, ніж з Усиком", – заявив він.

У суботу, 26 листопада, Вайт у Лондоні проведе поєдинок з непереможним американським боксером Джермейном Франкліном (21-0, 14 КО).

На рахунку 34-річного Вайта 30 поєдинків: 28 перемог (19 - нокаутом) і три поразки. В ніч проти 24 квітня 2022 року він нокаутом поступився Тайсону Ф'юрі.

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