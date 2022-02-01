Краще не придумаєш: клуб АПЛ креативно презентував новачка команди (відео)

Краще не придумаєш: клуб АПЛ креативно презентував новачка команди (відео)

Футболіста порівняли з Ти-рексом.

Нападник збірної Нідерландів та "Вольфсбурга" Ваут Вегхорст перейшов до "Бернлі".

29-річний гравець підписав із "бордовими" контракт на 3,5 роки. Клуб заплатив за 29-річного гравця близько 15 мільйонів євро.

Анонсувати трансфер "Бернлі" вирішив креативним відео у стилі "Парку юрського періоду". Зріст Вегхорста – 197 сантиметрів. Не дивно, що гіганта порівняли саме з динозавром із фільму Стівена Спілберга.

Цього сезону Вегхорст провів 18 ігор у чемпіонаті Німеччини, в яких забив шість голів та виконав одну гольову передачу.

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