Красень-гол Коваленка приніс "Емполі" сенсаційну перемогу над чемпіоном Італії (відео)

Віктор вийшов на заміну та став головним героєм поєдинку.

Український півзахисник "Емполі" Віктор Коваленко допоміг своєму клубу обіграти "Наполі" у виїзному матчі 12-го туру італійської Серії А. Поєдинок на стадіоні "Дієго Армандо Марадона" завершився з рахунком 0:1

Автором єдиного забитого м'яча в цій зустрічі став саме Коваленко. 27-річний українець розпочав матч на лавці для запасних, але на 71-й хвилині вийшов на заміну замість Якопо Фацціні.

На 90+1-й хвилині Віктор на правому краю штрафного майданчика отримав передачу від Тайронна Ебуехі та красивим ударом у дотик закрутив м'яч точно під дальню стійку.

Зазначимо, що це перша результативна дія Коваленка цього сезону у складі "Емполі", за який він виступає на правах оренди з "Аталанти".

Гол українського футболіста став переможним і допоміг "Емполі" (10 очок) залишити зону вильоту Серії А, піднявшись на 17-те місце. "Наполі" (21 бал) перебуває на четвертому місці чемпіонату Італії.

У наступному турі Серії А команда Коваленка 26 листопада прийматиме "Сассуоло", а чинний володар "скудетто" днем раніше на виїзді зіграє проти "Аталанти".

Огляд матчу "Наполі" – "Емполі"

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