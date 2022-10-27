Красень-гол Мессі визнали найкращим у 5-му турі групового раунду Ліги чемпіонів (відео)

Гол нападника ПСЖ Ліонеля Мессі у ворота ізраїльського "Маккабі" Хайфа визнано найкращим за підсумками матчів 5-го туру групової стадії Ліги чемпіонів.

На 19-й хвилині аргентинець відкрив рахунок у зустрічі. Із меж штрафного майданчика Лео завдав класного удару "шведою" після передачі від Кіліана Мбаппе. М'яч за красивою траєкторією залетів у дальній кут.

На звання автора найкращого гола тижня також претендували хавбек "Челсі" Кай Гаверц (забив у ворота "Зальцбурга"), півзахисник "Бенфіки" Рафаель Сілва (відзначився в матчі з "Ювентусом") та півзахисник "Марселя" Маттео Гендузі, який розписався у воротах "Айнтрахта".

Нагадаємо, ПСЖ знищив "Маккабі" з рахунком 7:2. Дублі оформили Мессі та Мбаппе. За парижан також забили Неймар і Карлос Солер. Ще один гол французькій команді подарував Шейн Голдберг, вразивши власні ворота.

Після п'яти турів ПСЖ та "Бенфіка" мають по 11 очок та достроково вийшли до плейоф Ліги чемпіонів . "Ювентус" та "Маккабі" набрали лише по 3 бали та перебувають на третій та четвертій позиціях відповідно.

. "Ювентус" та "Маккабі" набрали лише по 3 бали та перебувають на третій та четвертій позиціях відповідно. Матчі заключного 6-го туру групового раунду ЛЧ відбудуться 2 листопада: "Маккабі" - "Бенфіка", "Ювентус" - ПСЖ.

Читайте також:

Пенальті після фінального свистка: іспанський гранд вилетів з Ліги чемпіонів у матчі з шаленою кінцівкою (відео)

Ліга чемпіонів: "Ліверпуль" впевнено пробився до плейоф, лідер групи без жодної поразки продовжив панування

Левандовські знову не врятував: "Барселона" вдруге поступилася "Баварії" у Лізі чемпіонів