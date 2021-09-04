Красень-гол Шапаренка і знову нічия: збірна України не втримала перемогу над Францією у відборі ЧС-2022

Красень-гол Шапаренка і знову нічия: збірна України не втримала перемогу над Францією у відборі ЧС-2022

"Синьо-жовті" у п'ятому поєдинку поділили очки із суперниками.

Збірна України зіграла внічию з національною командою Франції в домашньому матчі 5-го туру відбіркового турніру Чемпіонату світу-2022. Зустріч на стадіоні НСК "Олімпійський" у Києві завершилася з рахунком 1:1.

Перший тайм поєдинку проходив за досить рівної гри. Французи створили лише два небезпечних моменти за перші 45 хвилин гри. Спочатку Поль Погба пробивав після кутового, але з його ударом впорався Андрій Пятов, а потім Антуан Грізманн метрів із 20 запустив м'яч поруч зі стійкою.

Наша збірна зіграла куди гостріше. На 35-й хвилині рахунок мав відкривати Ілля Забарний, але його добивання метрів з п'яти після удару Андрія Ярмоленка і сейва Уго Льоріса прийшлося над поперечиною.

А через дев'ять хвилин шедевральним голом відзначився Микола Шапаренко. Півзахисник "синьо-жовтих" вразив ворота чинних чемпіонів світу красивим ударом метрів із 20. М'яч залетів точно в дев'ятку.

Associated Press

Але вже в дебюті другого тайму гості відігралися. Адрієн Рабьо виграв повітря після навісу із правого флангу і зробив скидку на Антоні Марсьяля, який ударом з лінії воротарського майданчика прошив Пятова.

На 67-й хвилині французи цілком могли забити і другий м'яч, але, на щастя, Курт Зума, пробиваючи головою після навісу з правого флангу, послав м'яч над поперечиною.

Ще один чудовий момент у "триколірних" не використав Мусса Діабі. Він після класного пасу Каріма Бензема метрів з шести пробив у стійку воріт Пятова.

1 вересня збірна України в дебютному поєдинку Олександра Петракова на посаді виконуючого обов'язки головного тренера "синьо-жовтих" драматично зіграла внічию з Казахстаном (2:2).

на посаді виконуючого обов'язки головного тренера "синьо-жовтих" драматично (2:2). Після п'яти матчів відбору ЧС-2022 в активі української збірної 5 очок. "Синьо-жовті" посідають третє місце у групі D. Французи лідирують із 9 балами.

Переможці груп безпосередньо вийдуть до фінальної стадії ЧС-2022. Команди, що посіли другі місця, і дві найкращі збірні Ліги націй УЄФА-2020/21, які не забезпечили собі путівку на мундіаль, позмагаються у двораундовому плейоф за останні три путівки на світову першість.

Наступний матч у відборі ЧС-2022 збірна України зіграє 9 жовтня в гостях із Фінляндією. Французи вдома приймуть тих же скандинавів 7 вересня.

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