Красивим ударом злету: екскапітан "Динамо" Сидорчук забив дебютний гол у Бельгії (відео)

Колишній капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук, який перед закриттям літнього трансферного вікна перейшов до бельгійського "Вестерло", відзначився першим голом за свій новий клуб.

32-річний півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі на матч 13-го туру чемпіонату Бельгії з "Левеном". Тривалий час жодна з команд не могла забити. На 64-й хвилині "Вестерло" отримав право на пенальті – одинадцятиметровий реалізував Ніколас Мадсен.

А ще через п'ять хвилин гості подвоїли свою перевагу. Сидорчук опинився першим на підбиранні та з правого краю карного майданчика злету потужним ударом у дотик відправив м'яч у дальній кут.

На 73-й хвилині Сергій отримав жовту картку, а ще через чотири хвилини був замінений. Для нього цей матч став сьомим у футболці бельгійського клубу.

Поєдинок завершився перемогою команди українця з рахунком 0:2 .

Завдяки цьому успіху "Вестерло" (10 очок) піднявся з останнього місця турнірної таблиці чемпіонату Бельгії на передостанню сходинку. "Левен" з 12 балами перебуває на 13-й позиції.

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