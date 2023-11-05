Красивим ударом злету: екскапітан "Динамо" Сидорчук забив дебютний гол у Бельгії (відео)

Гол українця допоміг "Вестерло" здобути перемогу.
Колишній капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук, який перед закриттям літнього трансферного вікна перейшов до бельгійського "Вестерло", відзначився першим голом за свій новий клуб.
32-річний півзахисник збірної України вийшов у стартовому складі на матч 13-го туру чемпіонату Бельгії з "Левеном". Тривалий час жодна з команд не могла забити. На 64-й хвилині "Вестерло" отримав право на пенальті – одинадцятиметровий реалізував Ніколас Мадсен.
А ще через п'ять хвилин гості подвоїли свою перевагу. Сидорчук опинився першим на підбиранні та з правого краю карного майданчика злету потужним ударом у дотик відправив м'яч у дальній кут.
GOAL! | Oud-Heverlee Leuven 0-2 KVC Westerlo | ⚽️ Serhiy Sydorchuk#OHLWES— All World Goal (@allworldgoal) November 4, 2023
For more:@allworldgoal
pic.twitter.com/sH3QJNGV6q
На 73-й хвилині Сергій отримав жовту картку, а ще через чотири хвилини був замінений. Для нього цей матч став сьомим у футболці бельгійського клубу.
Поєдинок завершився перемогою команди українця з рахунком 0:2.
Завдяки цьому успіху "Вестерло" (10 очок) піднявся з останнього місця турнірної таблиці чемпіонату Бельгії на передостанню сходинку. "Левен" з 12 балами перебуває на 13-й позиції.
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