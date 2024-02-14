Красивий жест: одноклубник Луніна розділив з українцем свою нагороду MVP матчу Ліги чемпіонів (фото)

Браїм Діас у роздягальні зробив спільне фото з Андрієм Луніним і отриманим призом.
Півзахисник мадридського "Реала" Браїм Діас відзначився красивим вчинком після першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпцига".
24-річний іспанець став автором єдиного забитого м'яча та отримав від УЄФА нагороду найкращому гравцю (MVP) поєдинку.
Однак Браїм скромно вирішив розділити це звання з іншим героєм зустрічі – українським голкіпером "вершкових" Андрієм Луніним, який у грі з "биками" здійснив 9 сейвів і зберіг ворота "сухими", чим допоміг своїй команді на виїзді здобути перемогу над німецьким клубом з рахунком 0:1.
Після матчу Діас опублікував в Instagram-сторіз спільне фото з Луніним, на якому вони разом тримають приз від УЄФА.
"Вона також і твоя. Чудова гра", – підписав Браїм знімок з нагородою.
Додамо, що авторитетні статистичні портали WhoScored та Sofascore назвали саме Луніна найкращим гравцем матчу проти "РБ Лейпцига", поставивши йому оцінки 9,2 та 9,8 відповідно. Показник голів, яким запобіг українець, склав 2,19.
Матч-відповідь між "Реалом" і " РБ Лейпцигом" відбудеться 6 березня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.
Раніше повідомлялося, що головний тренер "Реала" Карло Анчелотті розхвалив Луніна після потужного виступу в Лізі чемпіонів.
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