Красивий жест: одноклубник Луніна розділив з українцем свою нагороду MVP матчу Ліги чемпіонів (фото)

Браїм Діас у роздягальні зробив спільне фото з Андрієм Луніним і отриманим призом.

Півзахисник мадридського "Реала" Браїм Діас відзначився красивим вчинком після першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "РБ Лейпцига".

24-річний іспанець став автором єдиного забитого м'яча та отримав від УЄФА нагороду найкращому гравцю (MVP) поєдинку.

Однак Браїм скромно вирішив розділити це звання з іншим героєм зустрічі – українським голкіпером "вершкових" Андрієм Луніним, який у грі з "биками" здійснив 9 сейвів і зберіг ворота "сухими", чим допоміг своїй команді на виїзді здобути перемогу над німецьким клубом з рахунком 0:1.

Після матчу Діас опублікував в Instagram-сторіз спільне фото з Луніним, на якому вони разом тримають приз від УЄФА.

"Вона також і твоя. Чудова гра", – підписав Браїм знімок з нагородою.

Браїм Діас і Андрій Лунін / Фото: instagram.com/brahim

Додамо, що авторитетні статистичні портали WhoScored та Sofascore назвали саме Луніна найкращим гравцем матчу проти "РБ Лейпцига", поставивши йому оцінки 9,2 та 9,8 відповідно. Показник голів, яким запобіг українець, склав 2,19.

Матч-відповідь між "Реалом" і " РБ Лейпцигом" відбудеться 6 березня на стадіоні "Сантьяго Бернабеу" в Мадриді.

Раніше повідомлялося, що головний тренер "Реала" Карло Анчелотті розхвалив Луніна після потужного виступу в Лізі чемпіонів.

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