Красивий жест: Зінченко віддав травмованому Бєсєдіну приз найкращого гравця матчу зі Швецією

Також футболісти української збірної підтримали Артема в соцмережах.
Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який був визнаний УЄФА найкращим гравцем переможного матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією (2:1), віддав свою нагороду травмованому нападнику Артему Бєсєдіну, якого чекає пів року відновлення після моторошного зіткнення.
Про це Зінченко заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Української асоціації футболу, назвавши свого партнера справжнім героєм.
"Хотів подякувати всім уболівальникам за підтримку і за ті емоції, які ми пережили. Це велике досягнення для всієї країни. Спасибі велике за визнання, але я б хотів віддати свою нагороду Артему Бєсєдіну. Для мене він сьогодні герой матчу. Цей футболіст пройшов такі випробування за останні роки. Він повернувся сильнішим, набрав оптимальну форму, був в хороших кондиціях. Вийшов на заміну і бився, як справжній лев. Цю нагороду він повністю заслужив.
На жаль, він отримав жахливу травму. Сподіваюся, що все обійдеться і терміни відновлення будуть найкоротшими. Артеме, ця нагорода твоя, і я думаю, що будь-який уболівальник збірної України підтримає мою думку. Ця перемога для тебе. Україно, з перемогою", - сказав Зінченко.
Крім того, Зінченко присвятив Бєсєдіну пост в Instagram, написавши "Ми з тобою".
Також партнера зі збірної підтримав хавбек Руслан Малиновський. Гравець "Аталанти" опублікував фото з роздягальні та підписав його "Тримайся, ми всі з тобою", тегнувши Бєсєдіна.
В овертаймі шведський захисник Маркус Даніельссон зіграв прямою ногою в гомілку Бєсєдіну. Головний арбітр Даніеле Орсато спочатку показав шведському футболісту жовту картку, але після перегляду VAR дістав червону.
Легенда збірної Англії Гаррі Лінекер підірвав Мережу, написавши у Twitter, що рефері несправедливо вилучив з поля шведського захисника.
Як повідомив асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський, через травму Бєсєдін пропустить решту континентального форуму.
- Україна наприкінці овертайму вирвала перемогу над Швецією завдяки голу Артема Довбика та вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи. Там суперником підопічних Шевченка буде команда Англії, яка в першому раунді плейоф вибила Німеччину (2:0).
- Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.