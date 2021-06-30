Красивий жест: Зінченко віддав травмованому Бєсєдіну приз найкращого гравця матчу зі Швецією

Також футболісти української збірної підтримали Артема в соцмережах.

Півзахисник збірної України Олександр Зінченко, який був визнаний УЄФА найкращим гравцем переможного матчу 1/8 фіналу Євро-2020 зі Швецією (2:1), віддав свою нагороду травмованому нападнику Артему Бєсєдіну, якого чекає пів року відновлення після моторошного зіткнення.

Про це Зінченко заявив в інтерв'ю YouTube-каналу Української асоціації футболу, назвавши свого партнера справжнім героєм.

"Хотів подякувати всім уболівальникам за підтримку і за ті емоції, які ми пережили. Це велике досягнення для всієї країни. Спасибі велике за визнання, але я б хотів віддати свою нагороду Артему Бєсєдіну. Для мене він сьогодні герой матчу. Цей футболіст пройшов такі випробування за останні роки. Він повернувся сильнішим, набрав оптимальну форму, був в хороших кондиціях. Вийшов на заміну і бився, як справжній лев. Цю нагороду він повністю заслужив.

На жаль, він отримав жахливу травму. Сподіваюся, що все обійдеться і терміни відновлення будуть найкоротшими. Артеме, ця нагорода твоя, і я думаю, що будь-який уболівальник збірної України підтримає мою думку. Ця перемога для тебе. Україно, з перемогою", - сказав Зінченко.

Крім того, Зінченко присвятив Бєсєдіну пост в Instagram, написавши "Ми з тобою".

Також партнера зі збірної підтримав хавбек Руслан Малиновський. Гравець "Аталанти" опублікував фото з роздягальні та підписав його "Тримайся, ми всі з тобою", тегнувши Бєсєдіна.

В овертаймі шведський захисник Маркус Даніельссон зіграв прямою ногою в гомілку Бєсєдіну. Головний арбітр Даніеле Орсато спочатку показав шведському футболісту жовту картку, але після перегляду VAR дістав червону.

Скріншот відео

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Легенда збірної Англії Гаррі Лінекер підірвав Мережу, написавши у Twitter, що рефері несправедливо вилучив з поля шведського захисника.

Як повідомив асистент головного тренера збірної України Олександр Шовковський, через травму Бєсєдін пропустить решту континентального форуму.

Україна наприкінці овертайму вирвала перемогу над Швецією завдяки голу Артема Довбика та вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи. Там суперником підопічних Шевченка буде команда Англії , яка в першому раунді плейоф вибила Німеччину (2:0).

та вперше в історії вийшла у чвертьфінал Чемпіонату Європи. Там суперником підопічних Шевченка буде , яка в першому раунді плейоф (2:0). Поєдинок Україна - Англія відбудеться у суботу, 3 липня, на "Стадіо Олімпіко" в Римі.

Євро-2020: вперше в історії збірна України потрапила до чвертьфіналу чемпіонату Європи

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання