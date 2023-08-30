Красиво попрощалася з тенісом: ексукраїнка не потиснула руку білорусці Соболенко на US Open (відео)

Бельгійська тенісистка Марина Заневська, яка до 2016 року представляла на міжнародних змаганнях Україну, не потиснула руку білорусці Аріні Соболенко після матчу стартового кола US Open-2023.

Поєдинок завершився поразкою ексукраїнки з рахунком 3:6, 3:6.

Після завершення матчу Соболенко чекала Марину біля сітки, але Заневська принципового проігнорувала спортсменку з держави-агресорки.

Додамо, що Заневська – уродженка Одеси, але від 2008 року живе і тренується у Бельгії. 2016 року вона змінила українське громадянство на бельгійське і відтоді виступає за цю країну.

Від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів до України бельгійка українського походження грає свої матчі із синьо-жовтою стрічкою на голові.

Раніше 30-річна Заневська оголосила, що завершить кар'єру після US Open-2023 через хронічну травму спини.

Нагадаємо, Україну на Відкритому чемпіонаті США з тенісу продовжують представляти Еліна Світоліна та Леся Цуренко, які успішно подолали стартове коло.

Ще три українські тенісистки – Ангеліна Калініна, Марта Костюк та Катерина Байндль – вилетіли на старті основної сітки US Open.

Читайте також:

"Не підтримую війну": білоруська тенісистка Соболенко несподівано "відреклася від Лукашенка"

Світоліну освистали за відмову потиснути руку білорусці Соболенко після матчу Roland Garros (відео)

"Смілива людина": Світоліна подякувала російській тенісистці, яка засудила війну РФ проти України