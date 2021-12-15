"Краснодон - це Україна, війна йде на моїй території": Берінчик висловився перед боєм із росіянином

"Краснодон - це Україна, війна йде на моїй території": Берінчик висловився перед боєм із росіянином

Денис заявив, що люди з його рідного міста "стали заручниками ситуації".

Непереможний український боксер Денис Берінчик дав пресконференцію напередодні бою проти росіянина Іси Чанієва.

33-річного українця журналісти запитували не лише про майбутній поєдинок, а і про додатковий тиск через війну з Російською Федерацією на Донбасі.

"Чи йде війна між Україною та Росією? Я з Краснодона, Луганської області, війна йде на моїй території. Хочеться, щоб спорт був поза політикою, але є свої моменти, звісно. Краснодон - це Україна? Звичайно. Багато людей там підтримують нашу країну. Вони стали заручниками ситуації, хвилюються", - відповів Берінчик.

Також український бокер поділився очікуваннями від поєдинку з росіянином.

"Чанієв - цікавий суперник. Дивився його поєдинок, як він здолав "проспекта" з Казахстану. Вирубив його наглушняк. Вам всім сподобається, оскільки я давно не боксував, голодний і готовий пройти всю дистанцію. Але це бокс, все може закінчитися в будь-який момент.

Із Чанієвим все буде по-чоловічому та по-пацанськи. Чанієв - сильний та злий боксер. Він не приїхав відбувати номер, не поїде додому, викинувши рушник", - сказав Денис.

Бій Берінчика проти Чанієва відбудеться в суботу, 18 грудня, в Броварах. На кону стоятиме титул WBO International. Денис захищатиме цей пояс уже вп'яте.

Зазначимо, що цього разу суперник в українця надзвичайно серйозний. У 2019 році Чанієв боксував за вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі, але поступився ганцю Річарду Коммі, якого зовсім нещодавно декласував Василь Ломаченко.