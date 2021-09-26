"Красунчик! Усищеееееее! Розпирає від гордості": реакція соцмереж на сенсаційну перемогу Усика над Джошуа

"Красунчик! Усищеееееее! Розпирає від гордості": реакція соцмереж на сенсаційну перемогу Усика над Джошуа

Вболівальники захоплено відреагували на успіх непереможеного кримчанина.

У суботу, 25 вересня, українець Олександр Усик у Лондоні (Велика Британія) провів поєдинок проти чемпіона світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO британця Ентоні Джошуа.

Перемігши одноголосним суддівським рішенням, наш співвітчизник завоював чотири пояси, якими володів суперник.

У соціальних мережах вболівальники бурхливо відреагували на успіх Олександра. ТСН Проспорт зібрав найяскравіші відгуки про перемогу Олександра.

Усик — чемпіон!

Слава Україні!

pic.twitter.com/AOM6ujqn5i — do not resuscitate (@Nat_anest) September 25, 2021

Олександр Усик — новий чемпіон світу в суперважкій вазі! ️

В Україну летять чотири чемпіонські титули pic.twitter.com/xN8DZ3GqKI — Слава Українському Криму (@ nvAiOL22V3rq6oG) September 25, 2021

Усик кращий. Просто розкотив. — Макс Хорошев (@khoroshev) September 25, 2021

Олександр Усик!

Я безумовно вважаю його, можливо, кращим за весь час. pic.twitter.com/fHneH6WyfX — WHW (@WHWGeleoS) September 25, 2021

Усик здивував увесь боксерський світ.

Джошуа знищений без шансів. #boxing pic.twitter.com/sDWc8lh8w2 — akmatbekov (@ bekazh6n) September 25, 2021

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