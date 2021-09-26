"Красунчик! Усищеееееее! Розпирає від гордості": реакція соцмереж на сенсаційну перемогу Усика над Джошуа

Вболівальники захоплено відреагували на успіх непереможеного кримчанина.
У суботу, 25 вересня, українець Олександр Усик у Лондоні (Велика Британія) провів поєдинок проти чемпіона світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO британця Ентоні Джошуа.
Перемігши одноголосним суддівським рішенням, наш співвітчизник завоював чотири пояси, якими володів суперник.
У соціальних мережах вболівальники бурхливо відреагували на успіх Олександра. ТСН Проспорт зібрав найяскравіші відгуки про перемогу Олександра.
Усик — чемпіон!— do not resuscitate (@Nat_anest) September 25, 2021
Слава Україні!
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Олександр Усик — новий чемпіон світу в суперважкій вазі! ️— Слава Українському Криму (@ nvAiOL22V3rq6oG) September 25, 2021
В Україну летять чотири чемпіонські титули pic.twitter.com/xN8DZ3GqKI
Дуже приголомшливий бій! # Усик показав свій рівень в рингу, інтелент і технічність. Це було круто. Спасибі ✊ @usykaa pic.twitter.com/IQ4J4ZaLp2— Denys Chainyk (@DenysChainyk) September 25, 2021
Усик кращий. Просто розкотив.— Макс Хорошев (@khoroshev) September 25, 2021
Олександр Усик!— WHW (@WHWGeleoS) September 25, 2021
Я безумовно вважаю його, можливо, кращим за весь час. pic.twitter.com/fHneH6WyfX
Усик просто машина pic.twitter.com/5G3i9D5B0K— Dénys (@_Stikmen_) September 25, 2021
Усик здивував увесь боксерський світ.— akmatbekov (@ bekazh6n) September 25, 2021
Джошуа знищений без шансів. #boxing pic.twitter.com/sDWc8lh8w2
Усик переміг, нхя собі. pic.twitter.com/W0K1kszntL— mike (@ tyson1346) September 25, 2021