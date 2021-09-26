Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіВипуски ТСНАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіЗдоров’яСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

"Красунчик! Усищеееееее! Розпирає від гордості": реакція соцмереж на сенсаційну перемогу Усика над Джошуа

Дата публікації
Перегляди
368
"Красунчик! Усищеееееее! Розпирає від гордості": реакція соцмереж на сенсаційну перемогу Усика над Джошуа

Associated Press

Вболівальники захоплено відреагували на успіх непереможеного кримчанина.

У суботу, 25 вересня, українець Олександр Усик у Лондоні (Велика Британія) провів поєдинок проти чемпіона світу за версіями IBF, WBO, WBA і IBO британця Ентоні Джошуа.

Перемігши одноголосним суддівським рішенням, наш співвітчизник завоював чотири пояси, якими володів суперник.

У соціальних мережах вболівальники бурхливо відреагували на успіх Олександра. ТСН Проспорт зібрав найяскравіші відгуки про перемогу Олександра.

Наступна публікація