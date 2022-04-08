"Країна орків не здатна на це": Шовковський потролив окупантів через російську мову

Олександр Шовковський бореться з агресором на інформаційному фронті.
Колишній воротар київського "Динамо" та збірної України Олександр Шовковський вирішив морально підтримати співвітчизників у війні з російськими загарбниками.
Легендарний український футболіст потролив росіян на своїй сторінці в Instagram, опублікувавши красномовний пост.
"Країна орків навіть не здатна своєю мовою промовити: "Я переможу", - написав Шовковський, прикріпивши карту України в синьо-жовтих кольорах.
Раніше повідомлялося, що Шовковський емоційно прокоментував звірства російських загарбників в Україні.
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