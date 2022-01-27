Категорія
Проспорт
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

"Кричати та базікати - це дешево": менеджер Усика відповів Ф'юрі за "наїзд" на українця

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Кричати та базікати - це дешево": менеджер Усика відповів Ф'юрі за "наїзд" на українця

Associated Press

Егіс Клімас поставив на місце "Циганського короля".

Менеджер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO Олександра Усика Егіс Клімас відреагував на провокаційне відео, яке виклав володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі у себе в соцмережах.

У ньому "Циганський король" назвав українця "слабаком", який уникає бою з ним.
 
"Гей, чоловіче, перед тим як наступного разу згадувати Усика, поговори зі своєю командою, менеджерами, радниками та промоутерами, які погодилися з усіма умовами. Здається, що це ти не даєш цьому поїзду рушити. Кричати та базікати - це дешево, Тайсоне", - написав Клімас у Twitter, прикріпивши резонансний ролик від Ф'юрі.

Зазначимо, що свій наступний бій Ф'юрі повинен провести проти Ділліана Вайта. Утім, сторони Ф'юрі та Уайта ніяк не можуть дійти згоди щодо організації бою.

  • Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера у 11-му раунді. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. У наступному бою Тайсон повинен битися з Ділліаном Уайтом, але обов'язковий претендент перебуває в судовій суперечці з органом, що санкціонує, через поділ гонорару за поєдинок.

Щодо Усика та Джошуа, то українець у ніч проти 26 вересня переміг Ентоні одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року.

Утім, Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном заради відступних. Ей Джею пропонують 15 млн фунтів, щоб він відмовився від негайного реваншу з Усиком. Водночас цьому сам Джошуа заявив, що ще не збирається давати згоди на відмову від бою з Усиком.

  • В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;
  • У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Читайте також:

Відкупитися не вдалося: Джошуа та "Викрадач трупів" відмовилися від відступних за бої з Усиком і Ф'юрі

"Джошуа має план": промоутер британця розвіяв чутки про відмову від реваншу з Усиком

"Найгірші бізнесмени в історії": Ф'юрі жорстко висловився на адресу Джошуа та його промоутера

Наступна публікація