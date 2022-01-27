"Кричати та базікати - це дешево": менеджер Усика відповів Ф'юрі за "наїзд" на українця

"Кричати та базікати - це дешево": менеджер Усика відповів Ф'юрі за "наїзд" на українця

Егіс Клімас поставив на місце "Циганського короля".

Менеджер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями IBF, WBO, WBA і IBO Олександра Усика Егіс Клімас відреагував на провокаційне відео, яке виклав володар титулу WBC Тайсон Ф'юрі у себе в соцмережах.

У ньому "Циганський король" назвав українця "слабаком", який уникає бою з ним.



"Гей, чоловіче, перед тим як наступного разу згадувати Усика, поговори зі своєю командою, менеджерами, радниками та промоутерами, які погодилися з усіма умовами. Здається, що це ти не даєш цьому поїзду рушити. Кричати та базікати - це дешево, Тайсоне", - написав Клімас у Twitter, прикріпивши резонансний ролик від Ф'юрі.

Yo man before next time you will mention @usykaa name check with your team, management, advisers, promoters who agreed with all terms and conditions looks like you are the one who is holding this wagon yelling and talking is cheap @Tyson_Fury https://t.co/gxmf4LvZZ3 — Egis Klimas (@KlimasBoxing) January 27, 2022

Зазначимо, що свій наступний бій Ф'юрі повинен провести проти Ділліана Вайта. Утім, сторони Ф'юрі та Уайта ніяк не можуть дійти згоди щодо організації бою.

Ф'юрі захистив свій титул WBC у жовтні, достроково перемігши Деонтея Вайлдера у 11-му раунді. У послужному списку 33-річного Ф'юрі 31 перемога (22 - нокаутом) і одна нічия. У наступному бою Тайсон повинен битися з Ділліаном Уайтом, але обов'язковий претендент перебуває в судовій суперечці з органом, що санкціонує, через поділ гонорару за поєдинок.

Щодо Усика та Джошуа, то українець у ніч проти 26 вересня переміг Ентоні одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього одразу з'явилися розмови щодо бою-реваншу. Точної дати реваншу між Усиком та Джошуа ще немає. За словами промоутера британського боксера Едді Гірна, реванш планують на квітень 2022 року.

Утім, Джошуа може відмовитися від реваншу з українським чемпіоном заради відступних. Ей Джею пропонують 15 млн фунтів, щоб він відмовився від негайного реваншу з Усиком. Водночас цьому сам Джошуа заявив, що ще не збирається давати згоди на відмову від бою з Усиком.

В активі 34-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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