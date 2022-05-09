Кричав "Слава Україні": грузинський коментатор емоційно відреагував на хет-трик українця (відео)

Український форвард "Динамо" Тбілісі Станіслав Біленький став героєм матчу чемпіонату Грузії. Гольова феєрія від українця викликала захоплення у коментатора зустрічі.

У матчі 12-го туру чемпіонату Грузії "Динамо" Тбілісі на виїзді розтрощило передостанню команду таблиці - "Сіоні". Поєдинок завершився з рахунком 3:7, а найкращим його гравцем став український нападник гостей Станіслав Біленький.

23-річний уродженець Донецька відзначився аж три рази у воротах суперника. Наш співвітчизник завдавав результативні удари на четвертій, 34-й і 90+2-й хвилинах.

Після того, як Біленький оформив хет-трик, коментатор матчу не стримав емоцій і в прямому ефірі зустрів успіх Станіслава гучним вигуком "Слава Україні!"

Додамо, що Біленький розпочинав кар'єру в "молодіжці" донецького "Шахтаря". Він грав за донецький "Олімпік", словацький ДАК 1904, польський "Заглембе, львівський "Рух" і "Динамо Брест" (Білорусь).

У лютому форвард підписав контракт із тбіліським "Динамо". За свій новий клуб Станіслав встиг провести 11 матчів та забив чотири голи.

Наразі "Динамо" Тбілісі посідає другу сходинку в чемпіонаті Грузі. Лідирує "Динамо" Батумі з 27 очками у своєму активі.

Нагадаємо, напередодні захисник збірної України Віталій Миколенко забив яскравий дебютний гол за англійський "Евертон".

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