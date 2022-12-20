"Крига починає рухатися": менеджер Ломаченка поділився подробицями перемовин щодо бою з "абсолютом"

Менеджер ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (17-2, 11 КО) Егіс Клімас розповів про організацію поєдинку його підопічного з "абсолютом" легкої ваги Девіном Гейні (29-0, 15 КО).

"Так, крига починає рухатися перед Різдвом. Я не сумнівався, що Девін досить мужній, щоб розділити ринг з Василем Ломаченком і дати фанатам те, чого вони хочуть. Ми готові, коли ви готові", – написав Клімас у Twitter.

Yes, the ice start moving before X-mas. I had no doubts Devin is Men enough to share ring with @VasylLomachenko and bring to fans what they want. We are ready when you are. — Egis Klimas (@KlimasBoxing) December 20, 2022

Тим часом очільник Top Rank Боб Арум розповів, що зустрічався з абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі Девіном Гейні та його батьком Біллом.

Потенційна зустріч Ломаченка з американцем може відбутися вже в середині березня 2023 року.

Нагадаємо, що абсолютний чемпіон у легкій вазі Девін Гейні заявив, що промоутерська компанія Top Rank спеціально затягує з датою його бою з українцем.

Ломаченко здобув перемогу над Ортісом у ніч проти 30 жовтня. Боксери пройшли повну дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перевагу українцю: 115-113, 116-112, 117-111.

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу

Гейні відібрав у Камбососа чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. У другому бою у Мельбурні всі судді віддали перемогу Гейні: 119-109, 118-110, 118-110.

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