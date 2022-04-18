Кріштіану Роналду та Джорджина Родрігес втратили новонародженого сина

Маленька донечка жива.

Нападник "Манчестер Юнайтед" та збірної Португалії Кріштіану Роналду та його кохана Джорджина Родрігес втратили дитину.

У пари, яка чекала на двійню, помер хлопчик. Дівчинка вижила. Про це спортсмен повідомив на своїй сторінці в Instagram.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про те, що наш малюк помер. Лише народження нашої дівчинки дає нам сили пережити цей момент завдяки долі надії та радості. Ми хотіли б подякувати лікарям та медсестрам за надану допомогу та підтримку. Ми спустошені та просимо про конфіденційність у цей дуже важкий час. Наш хлопчик, ти наш янгол. Ми любитимемо тебе вічно", – повідомив він.

Зауважимо, у жовтні закохані оголосили, що чекають на народження близнюків. Згодом пара повідомила, що це хлопчик та дівчинка.

instagram.com/cristiano

Нагадаємо, Кріштіану і Джорджина виховують чотирьох дітей. Старший син Кріштіану-молодший народився 2010 року. ЗМІ писали, що його народила сурогатна мати, також повідомлялося, що мама хлопчика померла. Достовірної інформації про його маму немає. Влітку 2017 року у футболіста народилася двійня Єва та Маттео від сурогатної матері. А восени 2017-го Джорджина Родрігес народила їхню спільну донечку Алану Мартіну. Тепер пара виховуватиме ще одну донечку.

instagram.com/georginagio

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