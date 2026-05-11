ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
61
Час на прочитання
1 хв

Крістал Пелас — Райо Вальєкано: букмекери зробили прогноз на фінал Ліги конференцій

Вирішальний матч третього за престижністю євротурніру відбудеться 27 травня в німецькому Лейпцигу.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Коментарі
"Крістал Пелас"

"Крістал Пелас" / © Associated Press

У середу, 27 травня, англійський "Крістал Пелас" та іспанський "Райо Вальєкано" зустрінуться у фіналі Ліги конференцій сезону-2025/26.

Вирішальний матч третього за престижністю євротурніру відбудеться на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У півфіналі "Крістал Пелас" обіграв донецький "Шахтар" (3:1, 2:1), а "Райо Вальєкано" здолав французький "Страсбург" (1:0, 1:0).

Прогноз букмекерів на матч Крістал Пелас — Райо Вальєкано

Фаворитом фінального матчу Ліги конференцій букмекери вважають "Крістал Пелас". На перемогу "орлів" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,88. Нічия — 3,33. Виграш іспанського клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку — 4,33.

Ймовірність завоювання трофею підопічними Олівера Гласнера оцінюється коефіцієнтом 1,41. Тріумф "Райо Вальєкано" з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті — 2,75.

Зазначимо, що у фіналі Ліги конференцій на кону стоятиме не лише трофей, а і путівка до основного раунду наступного розіграшу Ліги Європи. 

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
61
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie