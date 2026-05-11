Крістал Пелас — Райо Вальєкано: букмекери зробили прогноз на фінал Ліги конференцій

"Крістал Пелас" / © Associated Press

У середу, 27 травня, англійський "Крістал Пелас" та іспанський "Райо Вальєкано" зустрінуться у фіналі Ліги конференцій сезону-2025/26.

Вирішальний матч третього за престижністю євротурніру відбудеться на "Ред Булл Арені" в німецькому Лейпцигу. Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом.

У півфіналі "Крістал Пелас" обіграв донецький "Шахтар" (3:1, 2:1), а "Райо Вальєкано" здолав французький "Страсбург" (1:0, 1:0).

Прогноз букмекерів на матч Крістал Пелас — Райо Вальєкано

Фаворитом фінального матчу Ліги конференцій букмекери вважають "Крістал Пелас". На перемогу "орлів" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,88. Нічия — 3,33. Виграш іспанського клубу за підсумками 90 хвилин поєдинку — 4,33.

Ймовірність завоювання трофею підопічними Олівера Гласнера оцінюється коефіцієнтом 1,41. Тріумф "Райо Вальєкано" з урахуванням можливих екстратаймів та серії пенальті — 2,75.

Зазначимо, що у фіналі Ліги конференцій на кону стоятиме не лише трофей, а і путівка до основного раунду наступного розіграшу Ліги Європи.

Нагадаємо, минулого сезону переможцем Ліги конференцій став англійський "Челсі", який у фіналі розбив іспанський "Бетіс" (4:1).

