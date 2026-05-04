Крістал Пелас — Шахтар: онлайн-трансляція матчу-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій

"Шахтар" — "Крістал Пелас"

У четвер, 7 травня, донецький "Шахтар" зіграє проти англійського "Крістал Пелас" у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги конференцій сезону-2025/26.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Селгерст Парк" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

У першій зустрічі між командами, яка відбулася 30 квітня у польському Кракові, "гірники" поступилися "орлам" з рахунком 1:3.

Переможець цієї пари у фіналі Ліги конференцій зіграє з тріумфатором півфінального протистояння між іспанським "Райо Вальєкано" та французьким "Страсбургом".

У першому матчі "Райо Вальєкано" вдома виграв з рахунком 1:0. Поєдинок-відповідь відбудеться 7 травня у Франції.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Крістал Пелас" — "Шахтар".

