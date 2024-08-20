Кривбас – Бетіс: де дивитися і ставки букмекерів на матч кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 22 серпня, криворізький "Кривбас" проведе перший матч раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25 проти іспанського "Бетіса".

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для команди Юрія Вернидуба поєдинок відбудеться у словацькому місті Кошице. Початок – о 21:00 за київським часом.

Минулого сезону "Кривбас" здобув "бронзу" чемпіонату України. Підопічні Вернидуба стартували з третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи, де вилетіли від чеської "Вікторії" Пльзень.

Де дивитися матч Кривбас – Бетіс

В Україні поєдинок "Кривбас" – "Бетіс" у прямому ефірі покаже телеканал UPL.TV, який зокрема можна знайти на платформі онлайн-телебачення Київстар ТБ. А за промокодом TSNUA отримуйте преміальний доступ до платформи кіно та телебачення на 7 днів.

Прогнози букмекерів на матч Кривбас – Бетіс

Беззаперечним фаворитом поєдинку букмекери вважають клуб Ла Ліги. На перемогу "Бетіса" можна поставити з коефіцієнтом 1,46. Нічия – 4,50. Виграш "Кривбаса" – 6,90.

Коефіцієнт на тріумф іспанської команди у двоматчевій дуелі станвоить 1,08. Підсумковий успіх українського клубу стане великою сенсацією – 8,25.

Матч-відповідь між клубами відбудеться у четвер, 29 серпня, на стадіоні "Беніто Вільямарін" в іспанській Севільї. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переможець протистояння потрапить до основної стадії Ліги конференцій, а команда, яка програє, вилетить з єврокубків.

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