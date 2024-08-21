Кривбас – Бетіс: онлайн-трансляція матчу кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 22 серпня, криворізький "Кривбас" проведе перший матч раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25 проти іспанського "Бетіса".

Через повномасштабну загарбницьку війну, яку російські окупанти продовжують вести проти України, номінально домашній для команди Юрія Вернидуба поєдинок відбудеться у словацькому місті Кошице. Початок – о 21:00 за київським часом.

Матч-відповідь між клубами відбудеться у четвер, 29 серпня, на стадіоні "Беніто Вільямарін" в іспанській Севільї. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переможець протистояння потрапить до основної стадії Ліги конференцій, а команда, яка програє, вилетить з єврокубків.

До вашої уваги текстова онлайн-трансляція поєдинку "Кривбас" – "Бетіс".