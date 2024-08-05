"Кривбас" і "Челсі" з Мудриком дізналися можливих суперників у раунді плейоф відбору Ліги конференцій

Матчі цієї стадії відбудуться 22 та 29 серпня.

У понеділок, 5 серпня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25.

Зокрема своїх можливих суперників на цій стадії дізналися бронзовий призер чемпіонату України криворізький "Кривбас", а також лондонський "Челсі", за який виступає український вінгер Михайло Мудрик.

Якщо команда Юрія Вернидуба у третьому відбірковому раунді кваліфікації Ліги Європи вилетить від чеської "Вікторії" Пльзень, то далі за вихід до основного етапу Ліги конференцій зіграє з іспанським "Бетісом".

"Челсі" у раунді плейоф відбору Ліги конференцій зустрінеться з тим, хто програє в парі 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи "Брага" (Португалія) – "Серветт" (Швейцарія).

Матчі цієї стадії відбудуться 22 та 29 серпня. Переможці протистоянь вийдуть до основного раунду Ліги конференцій, а ті, хто програє, вилетять з єврокубків.

Раніше повідомлялося, що "Кривбас" отримав потенційного суперника у раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи. Якщо підопічні Вернидуба пройдуть "Вікторію" Пльзень, то позмагаються за путівку до групового етапу з шотландським "Хартсом".

Поєдинки криворіжців з "Вікторією" Пльзень заплановано на 8 і 15 серпня. Перший матч буде номінально домашнім для українського клубу та відбудеться у словацькому місті Кошице, початок – о 21:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" дізналося потенційного суперника в раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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