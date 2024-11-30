"Кривбас" із хет-триком обіграв "Полісся" у боротьбі за зону єврокубків (відео)

"Кривбас" переміг "Полісся" у домашньому матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) сезону-2024/25. Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 3:1 .

Героєм зустрічі став півзахисник криворіжців Єгор Твердохліб, який оформив хет-трик, відзначившись на 11-й, 73-й і 86-й хвилинах.

Житомирці відповіли лише одним забитим м'ячем, який на 63-й хвилині забив Олексій Гуцуляк.

Огляд матчу "Кривбас" – "Полісся"

Завдяки цій перемозі "Кривбас" (25 очок) піднявся на четверту позицію в УПЛ. "Полісся" (23 бали) опустилося на п'яту сходинку.

У наступному турі УПЛ команда Юрія Вернидуба 7 грудня на виїзді зустрінеться з "Чорноморцем", а житомирський клуб 9 грудня прийме "Рух".

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