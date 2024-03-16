"Кривбас" на останніх секундах вирвав перемогу над "Колосом" та порівнявся з лідером УПЛ (відео)

Команда Юрія Вернидуба набрала однакову кількість очок з "Шахтарем", але зіграла на два матчі більше.

"Кривбас" вдома здобув складну перемогу над "Колосом" у матчі 21-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний м'яч у цій зустрічі підопічні Юрія Вернидуба змогли забити лише у компенсований до другого тайму час. На 90+5-й хвилині Джихад Бізімана низом пробив у лівий кут після передачі Олега Кожушка з лівого флангу.

Огляд матчу "Кривбас" – "Колос"

Після цієї перемоги "Кривбас" залишився на другій позиції, але зрівнявся за очками (по 43) з "Шахтарем", який лідирує в УПЛ. Щоправда, "гірники" мають два матчі в запасі. "Колос" (24 пункти) посідає дев'яту позицію.

У наступному турі чемпіонату України, після міжнародної паузи, "Кривбас" 30 березня на виїзді зіграє з "Вересом". Днем пізніше "Колос" прийме "Дніпро-1".

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