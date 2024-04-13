"Кривбас" не подужав "Рух" і змарнував шанс очолити турнірну таблицю УПЛ (відео)

"Рух" зіграв унічию з "Кривбасом" у домашньому матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Арені Львів" завершився з рахунком 1:1 .

Криворізький клуб вийшов уперед наприкінці першого тайму – голом відзначився Олег Кожушко.

Однак втримати перемогу команда Юрія Вернидуба не зуміла. У другому таймі львів'яни відігралися – на 73-й хвилині бразилець Таллес врятував для "жовто-чорних" нічию.

Огляд матчу "Рух" – "Кривбас"

Буде додано незабаром.

"Кривбас" (48 очок) не скористався шанси стати лідером УПЛ і залишився на третій позиції. Криворіжці на один бал відстають від лідера "Шахтаря", який провів на три матчі менше. За підсумками туру команду Вернидуба також обійшло "Динамо", яка має у своєму активі 48 пунктів та два поєдинки в запасі. "Рух" (40 очок) йде на п'ятій сходинці.

У наступних матчах чемпіонату України криворізький клуб 20 квітня на виїзді зіграє з "Чорноморцем", а львівський колектив 22 квітня в гостях зустрінеться з "Минаєм".

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