"Кривбас" обіграв "Чорноморець" і пішов на міжнародну паузу лідером УПЛ

Гол з пенальті приніс команді Юрія Вернидуба перемогу над "моряками".

"Кривбас" виявився сильнішим за "Чорноморець" у домашньому матчі 10-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Кривому Розі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій грі господарі поля забили у другому таймі. На 57-й хвилині Клим Приходько реалізував пенальті, що й дозволило підопічним Юрія Вернидуба здобути перемогу.

Завдяки цьому успіху "Кривбас" (20 очок) очолив УПЛ, потіснивши "Полісся" (19 балів) з першого місця турнірної таблиці. Третім йде "Шахтар" (18 пунктів), який має матч у запасі.

"Чорноморець" (16 очок) посідає п'яту позицію в чемпіонаті України. На четвертій сходинці – "Рух" (16 балів плюс гра в запасі). "Динамо" (15 пунктів) розташовується на шостому місці в УПЛ, але має три поєдинки в запасі.

В 11-му турі УПЛ, який відбудеться після міжнародної паузи, "Кривбас" 20 жовтня зіграє з "Металістом 1925", а "Чорноморець" днем пізніше зустрінеться з "Минаєм".

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