"Кривбас" отримав потенційного суперника у раунді плейоф кваліфікації Ліги Європи

До цього криворізький клуб повинен впоратися з чеською "Вікторією" Пльзень.

У понеділок, 5 серпня, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи сезону-2024/25, під час якої свого можливого суперника на цій стадії турніру дізнався криворізький "Кривбас".

Якщо команда Юрія Вернидуба пройде у третьому відбірковому раунді чеську "Вікторію" Пльзень, то потім позмагається за путівку до групового етапу з шотландським "Хартсом".

Матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи відбудуться 22 та 29 серпня.

Зазначимо, що поєдинки криворіжців з "Вікторією" Пльзень заплановано на 8 і 15 серпня. Перший матч буде номінально домашнім для бронзового призера чемпіонату України та відбудеться у словацькому місті Кошице, гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Якщо підопічні Вернидуба не зможуть пройти чеську команду, то продовжать боротьбу за єврокубкову осінь у раунді плейоф кваліфікації Ліги конференцій.

Додамо, що криворіжці вже встигли стартувати в новому розіграші УПЛ. У першому турі "Кривбас" на власному полі здолав "Чорноморець".

Раніше повідомлялося, що київське "Динамо" дізналося потенційного суперника в раунді плейоф кваліфікації Ліги чемпіонів.

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