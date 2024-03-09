"Кривбас" переміг "Оболонь" і наздогнав "Шахтар" на вершині турнірної таблиці УПЛ (відео)

Команда Юрія Вернидуба за додатковими показниками поступається "гірникам", які мають дві гри в запасі.

"Кривбас" у заключному матчі 20-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) на своєму полі здолав "Оболонь". Поєдинок на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі завершився з рахунком 1:0 .

Єдиний гол у цій зустрічі господарі забили на 57-й хвилині. Автором результативного удару став Денис Кузик, який у штрафному майданчику з розвороту пробив у дальній кут після передачі Рафаеля Бандейри.

Зазначимо, що в другому таймі матч призупиняли через повітряну тривогу.

Огляд матчу "Кривбас" – "Оболонь"

Буде додано незабаром.

Перемога дозволила криворіжцям (40 очок) піднятися на друге місце в УПЛ, обійшовши "Дніпро-1" (38 балів). Команда Юрія Вернидуба за додатковими показниками поступається лідеру чемпіонату "Шахтарю", який ще має два поєдинки в запасі. "Оболонь" (15 пунктів) йде на 14-й позиції в зоні перехідних матчів.

У наступному турі "Кривбас" прийме "Колос", а "пивовари" вдома зустрінуться з "Поліссям". Обидва матчі відбудуться 16 березня.

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