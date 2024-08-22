"Кривбас" поступився "Бетісу" в першому матчі плейоф відбору Ліги конференцій (відео)

Команда Юрія Вернидуба не зуміла відповісти на два пропущені м'ячі від іспанського клубу.

Криворізький "Кривбас" зазнав поразки від іспанського "Бетіса" в першому матчі раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2024/25. Поєдинок у словацькому місті Кошице завершився з рахунком 0:2 .

Представник Ла Ліги вийшов вперед на 13-й хвилині зустрічі. Чімі Авіла з близької відстані добив м'яч у ворота після того, як голкіпер криворіжців Андрій Кліщук відбив перед собою дальній удар Серхіо Альтіміри.

На старті другого тайму підопічні Мануеля Пеллегріні зміцнили свою перевагу в рахунку. На 62-й хвилині Родрі з правого флангу увійшов до штрафного майданчика "Кривбаса" та відправив м'яч у дальній кут.

Команда Юрія Вернидуба відповісти на два пропущені м'ячі від суперника бодай одним голом не змогла.

Огляд матчу "Кривбас" – "Бетіс"

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 29 серпня, на стадіоні "Беніто Вільямарін" у Севільї. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Переможець протистояння потрапить до основної стадії Ліги конференцій, а команда, яка програє, вилетить з єврокубків.

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