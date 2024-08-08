"Кривбас" поступився "Вікторії" Пльзень у першому матчі на старті кваліфікації Ліги Європи

Криворізький "Кривбас" програв чеській "Вікторії" Пльзень у першому матчі третього відбіркового раунду Ліги Європи сезону-2024/25. Номінально домашній для українського клубу поєдинок у словацькому місті Кошице завершився з рахунком 1:2 .

Команда Юрія Вернидуба вдало розпочала зустріч – на 20-й хвилині Прінс Квабена Аду вивів криворіжців вперед після передачі Івана Дібанго. Цей гол дозволив бронзовому призеру УПЛ піти на перерву лідером.

Однак вже на старті другого тайму чеський клуб відігрався – на 48-й хвилині результативного удару завдав 16-річний Іржі Панош.

На 69-й хвилині підопічні Вернидуба пропустили вдруге. Даніель Вашулін забив гол, який приніс "Вікторії" перемогу.

Огляд матчу "Кривбас" – "Вікторія" Пльзень

Буде додано незабаром.

Матч-відповідь відбудеться у четвер, 15 серпня, у Пльзені. Стартовий свисток пролунає о 20:00 за київським часом.

Переможець двоматчевого протистояння "Кривбас" – "Вікторія" Пльзень вийде до раунду плейоф кваліфікації Ліги Європи, де позмагається за путівку до групового етапу з шотландським "Хартсом".

Переможений у дуелі українського та чеського клубів у раунді плейоф відбору Ліги конференцій зіграє з іспанським "Бетісом".

Читайте також:

Легенда "Реала" та збірної Португалії оголосив про завершення кар'єри

Футбольний турнір на Олімпіаді-2024: розклад і результати всіх матчів

"Динамо" на останніх секундах втратило перемогу над "Рейнджерс" у відборі Ліги чемпіонів (відео)