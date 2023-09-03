"Кривбас" розбив "Колос" та піднявся до топ-3 УПЛ, "Рух" у більшості втратив очки з "Металістом 1925"

У поєдинках 6-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ) "Кривбас" на виїзді розгромив "Колос" ( 0:3 ), а "Рух" у Львові зіграв унічию з "Металістом 1925" ( 1:1 ).

Дубль у складі криворізького клубу оформив Максим Задерака, який забивав на 14-й і 88-й хвилинах. Ще одним голом на 68-й хвилині відзначився Андрій Понєдєльнік.

Завдяки перемозі "Кривбас" (11 очок) вийшов на третє місце в УПЛ. "Колос" (8 балів) розташовується на сьомій позиції

В іншому поєдинку ігрового дня Ростислав Русин на 25-й хвилині вивів "Металіст 1925" уперед у грі з "Рухом". За п'ять хвилин львів'яни відігралися – автоголом відзначився захисник харків'ян Максим Жичиков.

На 73-й хвилині "Металіст 1925" залишився в меншості – Ярослав Мартинюк отримав другу жовту картку. Однак скористатися чисельною перевагою та вирвати перемогу "Рух" не зумів.

Після цього матчу "Рух" (11 пунктів) посідає четверте місце в УПЛ. "Металіст 1925" з 7 балами йде на 9-й сходинці.

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