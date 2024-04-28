"Кривбас" розбив "Металіст 1925" і скоротив відставання від "Динамо" та "Шахтаря" (відео)

Усі три голи команда Юрія Вернидуба забила в першому таймі.

"Кривбас" розгромив "Металіст 1925" у домашньому матчі 26-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Кривому Розі закінчився з рахунком 3:0 .

Усі голи в цій зустрічі команда Юрія Вернидуба забила в першому таймі. Уже на 5-й хвилині рахунок у матчі відкрив Максим Задерака.

На 38-й хвилині перевагу господарів збільшив Артур Микитишин, а ще через п'ять хвилин Максим Луньов зробив рахунок розгромним.

Огляд матчу "Кривбас" – "Металіст 1925"

Після цієї перемоги "Кривбас" (54 очки) посідає третє місце в УПЛ, попереду лише "Шахтар" (61) та "Динамо" (57), які зіграли на один матч менше. "Металіст 1925" (19 пунктів) замикає турнірну таблицю.

У наступному турі команда Вернидуба 6 травня на виїзді зустрінеться з "Дніпром-1", а підопічні Віктора Скрипника 4 травня приймуть "Ворсклу".

Читайте також:

"Рух" впевнено обіграв "Верес" і впритул наблизився до зони єврокубків (відео)

"Шахтар" розгромив ЛНЗ і знову відірвався від "Динамо" у чемпіонських перегонах УПЛ (відео)

"Динамо" в меншості вирвало перемогу над "Дніпром-1" і продовжило боротьбу за чемпіонство (відео)