"Кривбас" розгромив "Дніпро-1" та зміцнив сенсаційне лідерство в УПЛ (відео)

Команда Юрія Вернидуба продовжує йти на першому місці в чемпіонаті України.

"Кривбас" здобув перемогу над "Дніпром-1" у стартовому матчі 12-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок у Кривому Розі завершився з рахунком 3:0 .

Господарі поля забезпечили собі комфортний гандикап ще в першому таймі. На 11-й хвилині рахунок відкрив Олег Кожушко, а на 41-й хвилині Денис Кузик подвоїв перевагу криворізького клубу.

Після перерви підопічні Юрія Вернидуба довели справу до розгрому. На 51-й хвилині Кожушко оформив дубль після передачі Кузика, який у цьому матчі записав до свого активу гол і два асисти.

На 86-й хвилині дніпряни мали можливість скоротити відставання, але Богдан Лєднєв не реалізував пенальті.

Після цієї перемоги "Кривбас" (26 очок) зміцнив своє лідерство в УПЛ – криворіжці на 4 бали випереджають "Полісся", яке сьогодні зіграє із "Зорею". На третій позиції йде "Шахтар" (21 пункт + 2 матчі в запасі).

У "Дніпра-1" обірвалася серії з 5 перемог поспіль в УПЛ. Команда Юрія Максимова посідає четверту сходинку, маючи 21 очко та один поєдинок у запасі.

У наступному турі "Кривбас" на виїзді зустрінеться з "Поліссям", а "Дніпро-1" прийматиме "Олександрію". Обидва матчі відбудуться 6 листопада.

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