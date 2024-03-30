"Кривбас" у більшості обіграв "Верес" і зрівнявся з "Шахтарем" за очками на вершині УПЛ (відео)

Команда Юрія Вернидуба провела на дві гри більше, ніж "гірники".

"Кривбас" на виїзді переміг "Верес" у матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на стадіоні "Авангард" у Рівному завершився з рахунком 0:2 .

Перший тайм минув без голів. Перед перервою рівненський клуб залишився в меншості – на 45+4-й хвилині пряму червону картку отримав півзахисник Андрій Кухарук.

У другому таймі підопічні Юрія Вернидуба скористалися чисельною більшістю. На 54-й хвилині автоголом відзначився захисник господарів Олександр Кучеренко.

Під завісу матчу криворіжці забили вдруге – на 89-й хвилині точного удару завдав Максим Луньов.

Огляд матчу "Верес" – "Кривбас"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Кривбас" (46 очок) посідає друге місце в УПЛ, зрівнявшись за набраними балами з лідером "Шахтарем". Щоправда, команда Вернидуба провела на два матчі більше, ніж донеччани. "Верес" (16 пунктів) перебуває на 14-й позиції.

У наступному турі чемпіонату України "Кривбас" 8 квітня прийме "Ворсклу", а "Верес" 6 квітня вдома зіграє проти "Оболоні".

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